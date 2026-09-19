Gazze'de ateşkese rağmen son 48 saatte 4 kişi İsrail saldırısında öldü, 17 kişi yaralandı - Son Dakika
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Gazze'de ateşkese rağmen son 48 saatte 4 kişi İsrail saldırısında öldü, 17 kişi yaralandı

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İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye sürdürdüğü saldırılarda son 48 saatte 4 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023'ten bu yana can kaybı 73 bin 910'a yükseldi; Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü'nün oğlu da kuzeydeki saldırıda hayatını kaybetti.

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılar sonucu son 48 saatte 4 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 910'a yükseldi.

İsrail ordusu, Hamas ile Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu son 48 saatte 4 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı. İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana hayayını kaybedenlerin sayısı bin 390'a, yaralı sayısı 4 bin 801'e yükseldi. Ayrıca yürütülen çalışmalar kapsamında İsrail saldırılarında 85 kişinin daha yaşamını yitirdiği tespit edildi. Böylece İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybı 73 bin 910'a, yaralı sayısı ise 174 bin 914'e ulaştı.

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü'nün oğlu da yaşamını yitirdi

Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ayrıca, Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Bursh'un oğlu Basir el-Bursh'un bugün Gazze'nin kuzeyinde İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği belirtildi. Saldırının Cibaliye Mülteci Kampı'nın batısındaki Az-Zahra mahallesinde gerçekleştirildiği aktarıldı.

Kaynak: İHA
Savaş ve ÇatışmaSağlık Bakanlığı3. SayfaİsrailGazzeDünyaSon Dakika

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