Gazze'de çöken 7 katlı binanın enkazından 45 kişi sağ kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'de çöken 7 katlı binanın enkazından 45 kişi sağ kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gazze\'de çöken 7 katlı binanın enkazından 45 kişi sağ kurtarıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'de dün çöken 7 katlı binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları ikinci gününde sürüyor. Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Bassal, şu ana kadar 45 kişinin enkazdan sağ çıkarıldığını belirtti; faciada 8'i çocuk 21 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Gazze'de dün çöken 7 katlı binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları ikinci günde devam ederken, çalışmalar sonucunda şu ana kadar 45 kişi enkazdan sağ kurtarıldı.

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında daha önce hasar gören ve dün çöken, yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı Al-Saada adlı 7 katlı binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları ikinci gününde devam ediyor. BM Kalkınma Programı'na bağlı ekiplerin de destek verdiği çalışmalar 24 saat aralıksız devam ediyor.

Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Bassal, arama-kurtarma çalışmaları sonucunda şu ana kadar 45 kişinin enkazdan sağ çıkarıldığını belirtti.

Dün yaşanan faciada şu ana kadar 8'i çocuk 21 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, binada 9 aileden yaklaşık 150 kişinin yaşadığı aktarılmıştı.

Kaynak: İHA
3. SayfaÇocukGazzeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Borsa İstanbul’un eski başkanı İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma Borsa İstanbul'un eski başkanı İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma
Trafikte akılalmaz görüntü Seyir halindeki otomobilin motorunu tamir etti Trafikte akılalmaz görüntü! Seyir halindeki otomobilin motorunu tamir etti
Mekke’ye saldırı girişimi 4 ülkeden Suudi Arabistan’la dayanışma mesajı Mekke'ye saldırı girişimi! 4 ülkeden Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı
Müstehcen içerikli paylaşım yapan 419 sosyal medya hesabına erişim engeli Müstehcen içerikli paylaşım yapan 419 sosyal medya hesabına erişim engeli
İstanbul’da inşaat kazası İşçinin boynuna demir saplandı İstanbul'da inşaat kazası! İşçinin boynuna demir saplandı
Elazığ’da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı Elazığ’da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
16:39
Fener’i batıran 5’li 55 milyon euro harcandı, 3,6 milyon euro geldi
Fener'i batıran 5'li! 55 milyon euro harcandı, 3,6 milyon euro geldi
16:24
Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek yıllar sonra bir arada Sohbet hayli koyu
Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek yıllar sonra bir arada! Sohbet hayli koyu
16:22
TEM’de tır yangını Edirne yönü trafiğe kapatıldı
TEM'de tır yangını! Edirne yönü trafiğe kapatıldı
16:08
Bir ilimiz bu sapıklığı konuşuyor Gelinine yaptıkları sonrası hapsi boyladı
Bir ilimiz bu sapıklığı konuşuyor! Gelinine yaptıkları sonrası hapsi boyladı
15:48
BDDK’dan bankaların hisse geri alımlarına sermaye kolaylığı
BDDK’dan bankaların hisse geri alımlarına sermaye kolaylığı
14:54
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı Bakanlıktan açıklama
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı! Bakanlıktan açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 16:56:53. #7.12#
SON DAKİKA: Gazze'de çöken 7 katlı binanın enkazından 45 kişi sağ kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement