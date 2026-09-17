Gazze\'de çöken 7 katlı binanın enkazından 45 kişi sağ kurtarıldı

Gazze'de dün çöken 7 katlı binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları ikinci günde devam ederken, çalışmalar sonucunda şu ana kadar 45 kişi enkazdan sağ kurtarıldı.

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında daha önce hasar gören ve dün çöken, yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı Al-Saada adlı 7 katlı binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları ikinci gününde devam ediyor. BM Kalkınma Programı'na bağlı ekiplerin de destek verdiği çalışmalar 24 saat aralıksız devam ediyor.

Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Bassal, arama-kurtarma çalışmaları sonucunda şu ana kadar 45 kişinin enkazdan sağ çıkarıldığını belirtti.

Dün yaşanan faciada şu ana kadar 8'i çocuk 21 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, binada 9 aileden yaklaşık 150 kişinin yaşadığı aktarılmıştı.