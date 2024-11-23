Gazze'de Esir Kaybı: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sürdürdüğü yoğun saldırılar sonucunda 1 esirin öldüğünü, 1 esirin ise ağır yaralı olduğunu açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 414 gündür sürdürdüğü bombardıman can almaya devam ediyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail ateşi altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrailli bir esirin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ubeyde, "Esirleri korumakla görevli kişilerle haftalar sonra yeniden temas kurduktan sonra, bir kadının Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail ateşi altındaki bir bölgede öldürüldüğü ortaya çıktı" dedi.

İsrailli bir başka esirin de ağır yaralı olduğunu kaydeden Ubeyde, kadının hayati tehlikesinin bulunduğunu ifade etti. Ubeyde, esirlerin hayatından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin sorumlu olduğunu vurguladı. - GAZZE