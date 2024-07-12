Gazze'de İsrail'in çekilmesiyle 60 cansız beden bulundu - Son Dakika
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Gazze'de İsrail'in çekilmesiyle 60 cansız beden bulundu

Gazze'deki sivil savunma sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in çekildiği Gazze şehrinin Tal al-Hawa mahallesinde en az 60 cansız beden bulunduğunu belirtti. İsrail ordusu, kuşattıkları şehirlerden çekilirken arkada Filistinlilerin cansız bedenlerini ve enkaza dönen evlerini bırakıyor. Gazze sivil savunma ekipleri hayatta kalanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

12.07.2024 19:13
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Gazze'deki sivil savunma sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in çekildiği Gazze şehrinin Tal al-Hawa mahallesinde en az 60 cansız beden bulunduğunu belirtti.

İsrail Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürüyor. Havadan ve karadan düzenlediği operasyonlarla sivilleri hedef alan İsrail ordusu, kuşattıkları şehirlerden çekilirken arkada Filistinlilerin cansız bedenlerini ve enkaza dönen evlerini bırakıyor. Gazze'deki sivil savunma sözcüsü Mahmud Basal bugün yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin çekildiği bölgenin merkezindeki Gazze şehrine bağlı Tal al-Hawa mahallesinde en az 60 cansız bedenin bulunduğunu söyledi. Gazze sivil savunma ekiplerinin hayatta kalanları kurtarmak için harekete geçtiğini belirten Basal, "Düzinelerce ölü buldular. Öldürülenlerin çoğu aileler, kadınlar ve çocuklardı. Bazı cesetler köpekler tarafından yenmiş" ifadelerini kullandı.

Bazı cesetlerin bulundukları yerde gömüldüğünü aktaran Basal, "Diğerleri yakındaki hastanelere kaldırıldı. Birçok ceset hala enkaz altında. İsrail güçleri yakınlarda konuşlanmış durumda ve kurtarma çalışmaları düzenli olarak kesintiye uğruyor" dedi. - GAZZE

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazze'de İsrail'in çekilmesiyle 60 cansız beden bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze'de İsrail'in çekilmesiyle 60 cansız beden bulundu - Son Dakika
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