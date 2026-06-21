Gazze'de Son 24 Saatte 9 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gazze'de Son 24 Saatte 9 Sivil Hayatını Kaybetti

21.06.2026 11:32
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İsrail saldırılarında son 24 saatte 9 sivil öldü, 41 sivil yaralandı. Toplam ölü sayısı 73 bin 32.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; İsrail'in Gazze Şeridi'nde son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 9 sivil hayatını kaybederken, 41 sivil yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ihlalleri tepkilere rağmen sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; İsrail ordusunun Gaza Şeridi'nde son 24 saatte düzenlediği saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti, 41 sivil de yaralandı.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana saldırılar nedeniyle ölenlerin sayısının bin 21, enkaz altından çıkarılanların sayısının 784, yaralı sayısının da 3 bin 249 olduğu bildirildi.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bin 32'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 173 bin 357'ye ulaştığı aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, 3. Sayfa, Politika, Güvenlik, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gazze'de Son 24 Saatte 9 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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