Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı 43 Bine Ulaştı - Son Dakika
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Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı 43 Bine Ulaştı

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 43,665'e yükseldi.

12.11.2024 16:31
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 665'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 403 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 48 saatte düzenlediği 5 saldırıda 62 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 147 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılarda toplam can kaybının 43 bin 665'e, yaralı sayısının ise 103 bin 76'ya yükseldiği bildirildi.

Gazze'de 4 İsrail askeri öldü

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, dün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda dört askerin öldüğü belirtildi. İsrail'in Gazze Şeridi'nde saldırılarında ölen asker sayısı 375'e yükseldi. - GAZZE

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Sağlık Bakanlığı, İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı 43 Bine Ulaştı - Son Dakika

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