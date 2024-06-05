Gebze'de Altın Hırsızı Yakalandı - Son Dakika
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Gebze'de Altın Hırsızı Yakalandı

Gebze ilçesinde bir evden 30 bin lira değerinde altın çalan hırsız, İstanbul'da düzenlenen operasyon ile yakalandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli tutuklandı.

05.06.2024 15:53
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Gebze ilçesinde girdiği evden 30 bin lira değerinde altın çalan hırsız, İstanbul'da düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Gebze'de bir evden 30 bin TL değerinde ziynet eşyası çalınması üzere harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan kişinin G.D. olduğu tespit etti. Yapılan çalışmalarda şüpheli İstanbul'da düzenlenen operasyon ile yakalandı.

G.D. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gebze'de Altın Hırsızı Yakalandı - Son Dakika

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