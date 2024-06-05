Gebze'de Altın Hırsızı Yakalandı

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Gebze ilçesinde girdiği evden 30 bin lira değerinde altın çalan hırsız, İstanbul'da düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Gebze'de bir evden 30 bin TL değerinde ziynet eşyası çalınması üzere harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan kişinin G.D. olduğu tespit etti. Yapılan çalışmalarda şüpheli İstanbul'da düzenlenen operasyon ile yakalandı.

G.D. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ