Gebze'de otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Gebze'de otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Gebze\'de otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobilin beton elektrik direğine çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

25.02.2024 08:44
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin beton elektrik direğine çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Hürriyet Mahallesi Bahardere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y.Y. idaresindeki 16 CKS 19 plakalı Hyundai marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde beton elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü B.Y.Y. ve E.Y.Y. ile K.K.K. isimli yolcular yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, ambulanslarla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesine götürüldü.

Öte yandan, 3 yaralıdan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu aktarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gebze'de otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gebze'de otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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