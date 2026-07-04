Gebze'de Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika
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Gebze'de Ruhsatsız Silah Operasyonu

04.07.2026 17:57
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Gebze'de yapılan operasyonda 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi. Şüpheliye ait aracın ise kimlik bilgileri değiştirilmiş "change" araç olduğu belirlenerek muhafaza altına alındı.

Gebze KOM ekiplerinin yasa dışı silah ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, ruhsatsız silah bulundurduğu ve "change" araç muhafaza ettiği değerlendirilen şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Aramalarda Glock marka 45 kalibre tabanca, Glock marka 9 milimetre tabanca, 2 şarjör, 52 adet 45 kalibre fişek, 53 adet 9 milimetre fişek ve 15 adet 7.65 milimetre fişek ele geçirildi.

Aracın kimlik bilgileri değiştirilmiş

Operasyonda şüpheli adına kayıtlı aracın yapılan incelemesinde, şasi ve kimlik bilgilerinin değiştirildiği "change" araç olduğu tespit edildi. Araç muhafaza altına alınırken, şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ile resmi belgede sahtecilik suçlarından adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Kocaeli, Yaşam, Gebze, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gebze'de Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika

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