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Gecekonduda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde gecekonduda çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 18.15'te Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi'nde meydana geldi. Bir gecekonduda henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları esnasında gecekonduya giren itfaiye ekipleri yangın esnasında içeride olduğu belirlenen bir erkek şahsın cansız bedenine ulaştı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği belirlenen 45 yaşındaki S.A., olay yerine gelen cenaze aracıyla Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.