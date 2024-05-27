Gecekonduda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gecekonduda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Yangın, Atapark Mahallesi'nde meydana geldi ve kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, içeride olduğu belirlenen bir erkek şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden kişi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

27.05.2024 20:54
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Gecekonduda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde gecekonduda çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 18.15'te Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi'nde meydana geldi. Bir gecekonduda henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları esnasında gecekonduya giren itfaiye ekipleri yangın esnasında içeride olduğu belirlenen bir erkek şahsın cansız bedenine ulaştı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği belirlenen 45 yaşındaki S.A., olay yerine gelen cenaze aracıyla Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Keçiören, İtfaiye, Ankara, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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