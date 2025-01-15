Gemlik\'te 2024\'te Suç Oranları Düşüyor

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Gemlik'te 2024 yılında olayların yüzde 95'i aydınlatıldı

BURSA - Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar çerçevesinde, 2024 yılında 534 kişiyi tutuklanırken, 153 adet silah, 6 kg uyuşturucu ve 766 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca, 7 bin olayın yüzde 95'i aydınlatıldı.

Gemlik ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz 2024 yılı içinde halkın huzur ve güvenliğini sağlamak adına yapılan çalışmalar ile binlerce olaya müdahale edilirken, bu çerçevede çeşitli suçlara karışan ya da işlediği suçlardan dolayı aranması olan yüzlerce şahıs ekipler tarafından yakalandı. Binlerce şahıs ve araç kontrol edilirken binlerce olaya müdahale edildi.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz 1 yıl boyunca başta okul çevreleri, park ve bahçeler, metruk binalar, sahil şeritleri ve vatandaşın yoğun olduğu yerler olmak üzere ilçe genelinde yapılan çalışmalarda 104 bin 478 şahıs ve 36 bin 286 araç kontrol edildi. İlçe polis sorumluluk bölgesinde yaklaşık 7 bin olaya müdahale edilirken meydana gelen olayların yüzde 95'i aydınlatıldı.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında aralarında çeşitli suçlardan 28 yıl 5 ay, 22 yıl ve 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar da olmak üzere aranma kaydı olan toplamda 816 şahıs yakalanırken, ilçede gerçekleşen olayların şüphelisi 4 bin 3 şahıs yakalanarak adli mercilere intikal ettirilmiş olup şahısların 534'ü tutuklandı.

Gemlik'te uyuşturucu ile mücadele konusunda da etkin bir çalışma yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü, 2024 yılında Narkotik suçlarından 712 şahsa işlem yapılırken, düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu ticareti yapan 135 şüpheli şahıstan 94'ü tutuklandı. Yıl boyunca yapılan çalışmalar neticesinde yaklaşık 6 kilogram uyuşturucu madde ile toplamda 766 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yine ekipler tarafından yapılan çalışmalarda geçtiğimiz 1 yıl boyunca farklı zamanlarda gerçekleştirilen uygulamalarda ve baskınlarda 96 adet ruhsatsız tabanca, 36 adet ruhsatsız av tüfeği, 21 adet kuru sıkı tabanca olmak üzere toplamda 153 adet ateşli silaha el konuldu.