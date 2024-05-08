Gemlik'te çöp kamyonu ile yaşlı kadını ezen şoför tutuklandı - Son Dakika
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Gemlik'te çöp kamyonu ile yaşlı kadını ezen şoför tutuklandı

Gemlik\'te çöp kamyonu ile yaşlı kadını ezen şoför tutuklandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde çöp kamyonu sürücüsü, manevra yaparken yaşlı kadını ezerek ölümüne neden oldu. Şoför tutuklanarak cezaevine gönderildi.

08.05.2024 22:24
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde çöp kamyonu ile yaşlı kadını ezen şoför, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz gün Gemlik ilçesi Yeni Mahalle Alemdar Caddesi'nde meydana gelmişti. Çöp kamyonu sürücüsü A.B. (33), manevra yaptığı sırada marketten çıkan Süreyya Ersevinç'i görmeyerek ezmişti. Ersevinç olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olay sonrası gözaltına alınan A.B., çıkarıldığı mahkemece tutukanarak Bursa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gemlik'te çöp kamyonu ile yaşlı kadını ezen şoför tutuklandı - Son Dakika

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