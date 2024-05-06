Gemlik'te çöp kamyonunun altında kalan yaşlı kadın toprağa verildi - Son Dakika
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Gemlik'te çöp kamyonunun altında kalan yaşlı kadın toprağa verildi

Gemlik\'te çöp kamyonunun altında kalan yaşlı kadın toprağa verildi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde çöp kamyonunun altında kalan yaşlı kadın toprağa verildi. Olayda kadın hayatını kaybetti.

06.05.2024 14:16  Güncelleme: 14:18
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde çöp kamyonunun altında kalan yaşlı kadın toprağa verildi.

Olay, dün Gemlik ilçesi Balıkpazarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri'nde görevli çöp kamyonunun manevra yaptığı sırada marketten çıktığı öğrenilen Süreyya Ersevinç'e (69) çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen kadın kamyonun altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ersevinç'in cenazesi, Gemlik ilçesine bağlı Kurtul köyünde kılınan cenaze namazı sonrası Kurtul Köy Mezarlığı'na defnedildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gemlik'te çöp kamyonunun altında kalan yaşlı kadın toprağa verildi - Son Dakika

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