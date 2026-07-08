Gemlik\'te Otluk Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşanan otluk yangını itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik Serbest Bölge altında bulunan alanda meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Gemlik itfaiye ekiplerinin 4 ayrı araç ile müdahale ettiği yangında boş arazide ki otlar yandı. Polis ekipleri yangının çıkış sebebini inceliyor. - BURSA