Bursa'nın Gemlik ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan su tankeri, bir sitenin bahçesine devrildi.
Kaza, Gemlik ilçesi Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan su tankeri, site bahçesine devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, su tankeri çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA
Son Dakika › 3. Sayfa › Gemlik'te Su Tankeri Sitenin Bahçesine Devrildi - Son Dakika
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