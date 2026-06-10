Gemlik\'te Tarihi Eser Operasyonu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 202 tarihi eser niteliğinde sikke ve obje ele geçirildi.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen "Anadolu Mirası Operasyonları" kapsamında tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli şahısların bulunduğu araç durdurularak arama yapıldı. Araçta gerçekleştirilen aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen toplam 202 adet sikke ve tarihi obje ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen tarihi eserler incelenmek üzere muhafaza altına alındı. - BURSA