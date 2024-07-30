Gemlik'te ticari taksi alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Gemlik'te ticari taksi alevlere teslim oldu

Gemlik Çevre yolunda meydana gelen olayda, ticari taksi seyir halindeyken aniden alev aldı. Olay, aracın klima tarafından gelen bir kokuyu fark eden şoförün aracı sağa çekmesiyle başladı. Şoför, kokunun kaynağını kontrol etmek üzere durduğu anda araç birden alev aldı. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı bildirilirken, ticari takside maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

30.07.2024 22:19
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Gemlik'te ticari taksi alevlere teslim oldu

BURSA - Gemlik Çevre yolunda meydana gelen olayda, ticari taksi seyir halindeyken aniden alev aldı.

Olay, aracın klima tarafından gelen bir kokuyu fark eden şoförün aracı sağa çekmesiyle başladı. Şoför, kokunun kaynağını kontrol etmek üzere durduğu anda araç birden alev aldı.

Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı bildirilirken, ticari takside maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Kaynak: İHA

İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gemlik'te ticari taksi alevlere teslim oldu - Son Dakika

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