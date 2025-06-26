Gemlik\'te Trafik Kazası: Maddi Hasar

Bursa'nın Gemlik İlçesinde Kumla Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil önünde seyir halinde olan traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza saat 15.30 sıralarında Bursa'ya bağlı Gemlik ilçesinde Kumla Yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kumla istikametine gitmekte olan bir otomobil önünde seyir halinde olan traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile traktör römorku ve traktör savruldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA