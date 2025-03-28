Genç, Alzheimer hastasına demir boruyla saldırdı - Son Dakika
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Genç, Alzheimer hastasına demir boruyla saldırdı

Genç, Alzheimer hastasına demir boruyla saldırdı

Çorlu'da bir genç, tartıştığı Alzheimer hastasını demir boruyla yaraladı. Yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

28.03.2025 14:57
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Tekirdağ Çorlu'da bir genç, kulağına sopayla vurmasına sinirlendiği Alzheimer hastası yaşlı adamı demir boruyla döverek yaraladı.

Olay, Nusratiye Mahallesi Derman Kümeevler mevkiinde meydana geldi. 17 yaşındaki İ.E. ile 75 yaşındaki Alzheimer rahatsızlığı bulunan M.İ. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple yolda tartışma yaşandı. İ.E., tartışma esnasında kulağına sopayla vurmasına sinirlenen M.İ.'ye demir boruyla saldırdı.

Başından yaralanan yaşlı adam kanlar içinde kaldı. Yaralı Alzheimer hastası M.İ., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından İ.E. polis tarafından gözaltına alınırken, kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Çorlu, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Genç, Alzheimer hastasına demir boruyla saldırdı - Son Dakika

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