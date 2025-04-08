Genç dansçının şüpheli ölümü! Son paylaşımı dikkat çekti

Serdivan ilçesinde 30 yaşındaki dansçı Talya Tütüncü'den haber alınmayan arkadaşları evine gitti. Eve girenler, genç kadını hareketsiz halde buldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri Talya Tütüncü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

DAHA ÖNCE DE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

İnceleme başlatan polis ekipleri olayın intihar olabileceğini ihtimali üzerinde duruyor. Ayrıca, genç kadının daha önceki zamanlarda da intihara teşebbüs ettiği öne sürüldü.

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Talya Tütüncü'nün son olarak gece saatlerinde sosyal medya hesabından "Alkol kullanıyoruz, insan değil" şeklinde paylaşım yaptığı görüldü.