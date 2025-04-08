Genç dansçının şüpheli ölümü! Son paylaşımı dikkat çekti - Son Dakika
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Genç dansçının şüpheli ölümü! Son paylaşımı dikkat çekti

Genç dansçının şüpheli ölümü! Son paylaşımı dikkat çekti

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki dansçı, arkadaşları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Daha önce de intihara teşebbüs ettiği öne sürülen genç kadın hakkında detaylı inceleme başlatıldı.

08.04.2025 13:52
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Serdivan ilçesinde 30 yaşındaki dansçı Talya Tütüncü'den haber alınmayan arkadaşları evine gitti. Eve girenler, genç kadını hareketsiz halde buldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri Talya Tütüncü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

DAHA ÖNCE DE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

İnceleme başlatan polis ekipleri olayın intihar olabileceğini ihtimali üzerinde duruyor. Ayrıca, genç kadının daha önceki zamanlarda da intihara teşebbüs ettiği öne sürüldü.

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Talya Tütüncü'nün son olarak gece saatlerinde sosyal medya hesabından "Alkol kullanıyoruz, insan değil" şeklinde paylaşım yaptığı görüldü.

Genç dansçının şüpheli ölümü! Son paylaşımı dikkat çekti
Genç dansçının şüpheli ölümü! Son paylaşımı dikkat çekti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Genç dansçının şüpheli ölümü! Son paylaşımı dikkat çekti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mahir Kale:
    herkes melek yorumlara bak ne meraklıymışsınız la milleti eleştirmeye 0 0 Yanıtla
  • Ramazan Karadogan:
    Alkol kullanacağına ahiretine çalışsaydın yazık Allah affetsin gencecik biriymişsin 0 0 Yanıtla
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