Genç kız 80 metre yüksekliğindeki cam terastan kendini boşluğa bıraktı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

26.03.2026 22:25  Güncelleme: 22:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde cam seyir terasından kendini boşluğa bırakan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde cam seyir terasından atlayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi.

SEYİR TERASINDAN KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

Olay, öğle saatlerinde İncekaya Kanyonu üzerindeki cam seyir terasında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Gazi Üniversitesi öğrencisi E.I.K. (21), bir süre terasta vakit geçirdikten sonra sırt çantasını yere bıraktı. İddiaya göre genç kız, daha sonra yaklaşık 80 metre yükseklikteki cam terasın korumalığına çıkarak kendini boşluğa bıraktı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler tarafından yapılan kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından kanyondan çıkarılan E.I.K'nın cenazesi, Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

2012 yılında açılan ve Türkiye'nin ilk cam terası olma özelliğine sahip olan alanda ilk defa böyle bir olay yaşandığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: İHA

Safranbolu, 3. Sayfa, Karabük, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 00:43:48. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.