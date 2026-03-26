Genç kız 80 metre yüksekliğindeki cam terastan kendini boşluğa bıraktı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde cam seyir terasından atlayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi.

SEYİR TERASINDAN KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

Olay, öğle saatlerinde İncekaya Kanyonu üzerindeki cam seyir terasında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Gazi Üniversitesi öğrencisi E.I.K. (21), bir süre terasta vakit geçirdikten sonra sırt çantasını yere bıraktı. İddiaya göre genç kız, daha sonra yaklaşık 80 metre yükseklikteki cam terasın korumalığına çıkarak kendini boşluğa bıraktı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler tarafından yapılan kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından kanyondan çıkarılan E.I.K'nın cenazesi, Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

2012 yılında açılan ve Türkiye'nin ilk cam terası olma özelliğine sahip olan alanda ilk defa böyle bir olay yaşandığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.