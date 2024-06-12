Genç kız, göz göre göre gelen kazada yaralandı

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Göz göre göre gelen kazada genç kız yaralandı

ANTALYA - Manavgat Kafeler Caddesi'nde otomobilin yolun karşısına geçmekte olan genç kıza çarpması sonucu genç kız yaralandı. Kaza güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi.

Kaza, Manavgat'ın Aşağı Hisar Mahallesi Kafeler Caddesi üzerinde meydana geldi. Şükrü Sözen Köprüsü istikametine seyir halinde ki Cemal Gürses'in kullandığı 07 LHC 41 plakalı otomobil dikkatsiz bir şekilde yolun karşısına geçmekte olan 2 genç kızdan birisine çarptı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerin tarafından ilk kontrolleri yapılan ve isminin Tuana Zeybekoğlu olduğu öğrenilen genç kız ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazanın ardından olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde kaza yapan otomobilin arka plakasının olmadığı, muayenesinin ise geçmiş olduğu belirlenirken araç sürücüsüne 4 bin 153 TL para cezası uygulandı