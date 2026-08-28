Genç motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Genç motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Genç motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Sivas'ta kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarparak hayatını kaybeden Baturalp Akyüz son yolculuğuna uğurlandı.

Sivas'ta kırmızı ışıkta bekleyen kamyona arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden genç motosiklet sürücüsü son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam saatlerinde Sivas-Ankara kara yolu Kesikköprü Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre 19 yaşındaki Baturalp Akyüz idaresindeki 58 AHC 118 plakalı motosiklet, kırmızı ışıkta bekleyen 58 AED 924 plakalı kamyona arkadan çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan Akyüz, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kazada hayatını kaybeden Baturalp Akyüz için kent merkezinde bulunan Ayyıldız Camii'nde cenaze namazı kılındı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Akyüz'ün ailesinin yanı sıra arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze töreninde Akyüz'ün arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze namazının ardından Baturalp Akyüz'ün cenazesi, Yukarı Tekke Sıra Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Motosiklet, 3. Sayfa, Sivas, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Genç motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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