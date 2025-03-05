Genç Tüfekle Vurdu, Hayatını Kaybetti

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Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan tartışmada tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti.

Olay, Ereğli ilçesi Barbaros Mahallesi kapalı pazar yeri önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Gör (24) ve A.E. (21) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda A.E. yanında bulunan tüfekle Mustafa Gör'ü yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Mustafa Gör, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gör, burada yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edilirken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden aracıyla kaçan şüpheli A.E. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA