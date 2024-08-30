Gençlerin kavgası kanlı bitti: 1 kişi öldü - Son Dakika
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Gençlerin kavgası kanlı bitti: 1 kişi öldü

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Tekirdağ Çerkezköy Kızılpınar Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışmada 18 yaşındaki Yiğit Saygın, amcası ve dedesiyle birlikte geldiği Kocameşe Mesire alanında husumetli olan 19 yaşındaki Ali Mardin'i tüfekle vurarak öldürdü. Yiğit Saygın gözaltına alınırken, üç şüpheli Çerkezköy Adliyesine sevk edildi. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

30.08.2024 16:51
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Gençlerin kavgası kanlı bitti: 1 kişi öldü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çerkezköy Kızılpınar Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki grubun tartışmasında kan aktı. 18 yaşındaki Yiğit Saygın amcası ve dedesi ile geldiği Kocameşe Mesire alanı Gölet mevkiinde husumetli 19 yaşındaki Ali Mardin'i tüfekle vurarak öldürdü. Yiğit Saygın jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, üç şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Adliyesine sevk edildi

İddiaya göre Kızılpınar Mahallesi'nde bulunan bir bağ evinde arkadaşlarıyla bir süre alkol alan Ali Mardin ile Yiğit Saygın arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine çıkan kavga sonrası Yiğit Saygın bağ evinden ayrılırken, Saygın daha sonra amcası Hasan Saygın ve dedesi Hüseyin Saygın'ı arayarak yardım istedi.

Kurşun yağdırdı

Amcası ve dedesini yanına alarak Ali Mardin'in bulunduğu Kızılpınar Kocameşe Mesire Alanına giden Yiğit Saygın ile Ali Mardin arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın yeniden kavgaya dönüşmesi sonucu Yiğit Saygın araçta bulunan tüfeği alarak Ali Mardin'e kurşun yağdırdı. Olayda Ali Mardin'in vücuduna iki fişek isabet ederken, Yiğit Saygın ise amcası ve dedesi ile birlikte geldikleri araçla birlikte olay yerinden kaçtı. Mardin'i yerde kanlar içinde gören arkadaşları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Bacağından ve bel kısmından vurulan Mardin olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kısa sürede yakalandı

19 yaşındaki Mardin hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mardin'in cansız bedeni Çerkezköy Devlet Hastanesindeki ilk otopsinin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekipleri katil zanlısı 18 yaşındaki Yiğit Saygın ile amcası Hasan Saygın ve dedesi Hüseyin Saygın'ı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edildiler

Olayda hayatını kaybeden 19 yaşındaki Ali Mardin Kızılpınar Mahallesi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının son yolculuğuna uğurlanırken, cenazenin olduğu saatlerde de katil zanlısı Yiğit Saygın ile amcası Hasan Saygın ve dedesi Hüseyin Saygın geniş güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Adliyesine sevk edildi.

Jandarma Komandolar zanlıların adliyeye çıktığı dakikalarda Çerkezköy adliyesi önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gençlerin kavgası kanlı bitti: 1 kişi öldü - Son Dakika

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