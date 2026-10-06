GençTek Eskişehir yeni dönem çalışmalarına 39 öğretmen ve 47 öğrenciyle başladı

Eskişehir'de bilişim ekosistemini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen GençTek Eskişehir projesinin yeni dönem çalışmaları, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen tanışma ve planlama toplantısıyla başladı.

Kentte bilişim odaklı çalışmaları desteklemek ve okullar arası iş birliğini artırmak amacıyla yürütülen GençTek Eskişehir bünyesinde yeni dönemin ilk adımı atıldı. Düzenlenen tanışma ve planlama toplantısına 39 öğretmen ile 47 öğrenci katılım sağladı. Genç bilişim ekosistemine ilişkin kapsamlı bilgilendirmelerin yapıldığı buluşmada, katılımcılar grup çalışmalarıyla deneyimlerini paylaştı. Toplantıda ayrıca okul düzeyinde ve kurumlar arasında bilişim alanındaki iş birliğini güçlendirecek yeni dönem faaliyet planlamaları ele alındı. Proje kapsamında öğrencilerin üretim, geliştirme ve ekip çalışması becerilerini destekleyecek çalışmaların yeni dönemde de sürdürüleceği kaydedildi.