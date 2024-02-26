Genelevi basıp 3 kadını katleden Afgan mültecinin ifadesi ortaya çıktı! Planlı bir saldırıymış

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 27 yaşındaki Afgan mülteci Ebadullah A., genelevde çalışan 3 kadını hunharca katletti. Öldürülen 3 kadının otopsisi yapılmaya devam edilirken Ebadullah'ın polis sorgusunda saldırıyı planlı bir şekilde yaptığını ifade ettiği öğrenildi. Yanında bıçak taşıyan Ebadullah'ın daha önce de aynı mekana gittiği ve burada reddedildiği için intikam almak için saldırıyı düzenlediği ortaya çıktı.
Son yıllarda Afgan mülteci krizinin yaşandığı Avrupa'da yaşanan bir cinayet bütün dünyayı ayağa kaldırdı. Geçen hafta Cuma gecesi Avusturya'nın başkenti Viyana'daki bir geneleve giden 27 yaşındaki Ebadullah A. isimli Afgan mülteci ölüm saçtı. Yerel medyaya göre "gururu incindiği için" bıçakla genelevde çalışan kadınlara saldıran ve 3 kadını bıçaklayarak öldüren adam daha sonra koşarak mekandan kaçmış ve ormanlık alana saklanmıştı.
Adamın kan izlerini takip eden polis yakınlardaki bir ormanlık alanda Ebadullah'ı yakalamış ve gözaltına almıştı. Yaralı ele geçirilen Ebadullah sağlık kontrolü sonrasında sorguya alınmıştı. Saldırıdan saatler sonra Avusturya ve Alman basını Ebadullah'ın genelevin kapanma saatine yakın geldiği için içeri alınmadığını ve bu duruma sinirlendiği iddia edilmişti. Fakat Brigittenau bölgesindeki 126AStudio isimli mekandaki cinayetin detaylarını polis sorgusunda verdiği cevaplar ortaya çıkardı.
Asyalı kadınların çalıştığı mekanda öldürülen 3 kişinin otopsisi yapılmaya devam edilirken Ebadullah'ın saldırıyı planlı bir şekilde yaptığı öğrenildi. Yanında bıçak taşıyan Ebadullah'ın daha önce de aynı mekana gittiği ve burada reddedildiği için intikam almak için saldırıyı düzenlediği ortaya çıktı.
Avusturya'nın önde gelen medya kuruluşlarından Kurier polislere dayandırdığı haberde, "Polis yetkilileri dini bir amacın olmadığını düşünüyor. Saldırgan da öldürdüğü kadınlarla daha önce bir geçmişi olmadığını söyledi. Öldürülen kadınların Çinli olduğu düşünülüyor" denildi. Öte yandan öldürülen 3 kadından birinin genelevin sahibi olduğu da öne sürüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Genelevi basıp 3 kadını katleden Afgan mültecinin ifadesi ortaya çıktı! Planlı bir saldırıymış - Son Dakika
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