Genelevi basıp 3 kadını katleden Afgan mültecinin ifadesi ortaya çıktı! Planlı bir saldırıymış - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Genelevi basıp 3 kadını katleden Afgan mültecinin ifadesi ortaya çıktı! Planlı bir saldırıymış

Genelevi basıp 3 kadını katleden Afgan mültecinin ifadesi ortaya çıktı! Planlı bir saldırıymış

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir genelevi basıp 3 kadını katleden Ebadullah A. isimli Afgan mültecinin polis sorgusunda söyledikleri ortaya çıktı. Daha önce de aynı mekana gittiğini ancak reddedildiğini belirten Ebadullah'ın intikam almak adına saldırıyı planlı bir şekilde yaptığını itiraf ettiği öğrenildi.

26.02.2024 08:46  Güncelleme: 09:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 27 yaşındaki Afgan mülteci Ebadullah A., genelevde çalışan 3 kadını hunharca katletti. Öldürülen 3 kadının otopsisi yapılmaya devam edilirken Ebadullah'ın polis sorgusunda saldırıyı planlı bir şekilde yaptığını ifade ettiği öğrenildi. Yanında bıçak taşıyan Ebadullah'ın daha önce de aynı mekana gittiği ve burada reddedildiği için intikam almak için saldırıyı düzenlediği ortaya çıktı.

DÜNYAYI AYAĞA KALDIRAN CİNAYET

Son yıllarda Afgan mülteci krizinin yaşandığı Avrupa'da yaşanan bir cinayet bütün dünyayı ayağa kaldırdı. Geçen hafta Cuma gecesi Avusturya'nın başkenti Viyana'daki bir geneleve giden 27 yaşındaki Ebadullah A. isimli Afgan mülteci ölüm saçtı. Yerel medyaya göre "gururu incindiği için" bıçakla genelevde çalışan kadınlara saldıran ve 3 kadını bıçaklayarak öldüren adam daha sonra koşarak mekandan kaçmış ve ormanlık alana saklanmıştı.

Genelevi basıp 3 kadını katleden Afgan mültecinin ifadesi ortaya çıktı! Planlı bir saldırıymış

POLİS SORGUSUNDA VERDİĞİ CEVAPLAR ORTAYA ÇIKTI

Adamın kan izlerini takip eden polis yakınlardaki bir ormanlık alanda Ebadullah'ı yakalamış ve gözaltına almıştı. Yaralı ele geçirilen Ebadullah sağlık kontrolü sonrasında sorguya alınmıştı. Saldırıdan saatler sonra Avusturya ve Alman basını Ebadullah'ın genelevin kapanma saatine yakın geldiği için içeri alınmadığını ve bu duruma sinirlendiği iddia edilmişti. Fakat Brigittenau bölgesindeki 126AStudio isimli mekandaki cinayetin detaylarını polis sorgusunda verdiği cevaplar ortaya çıkardı.

SALDIRIYI PLANLI BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRMİŞ

Asyalı kadınların çalıştığı mekanda öldürülen 3 kişinin otopsisi yapılmaya devam edilirken Ebadullah'ın saldırıyı planlı bir şekilde yaptığı öğrenildi. Yanında bıçak taşıyan Ebadullah'ın daha önce de aynı mekana gittiği ve burada reddedildiği için intikam almak için saldırıyı düzenlediği ortaya çıktı.

Genelevi basıp 3 kadını katleden Afgan mültecinin ifadesi ortaya çıktı! Planlı bir saldırıymış

ÖLDÜRÜLEN KADINLARDAN BİRİ GENELEVİN SAHİBİ İDDİASI

Avusturya'nın önde gelen medya kuruluşlarından Kurier polislere dayandırdığı haberde, "Polis yetkilileri dini bir amacın olmadığını düşünüyor. Saldırgan da öldürdüğü kadınlarla daha önce bir geçmişi olmadığını söyledi. Öldürülen kadınların Çinli olduğu düşünülüyor" denildi. Öte yandan öldürülen 3 kadından birinin genelevin sahibi olduğu da öne sürüldü.

Avusturya, Viyana, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Genelevi basıp 3 kadını katleden Afgan mültecinin ifadesi ortaya çıktı! Planlı bir saldırıymış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Serkan Basar: ahhhh bu ümmetler yüzümüzü kızartıyor 3 0 Yanıtla
  • Uluslararası Adalet Divanı'nda söz sırası Türkiye'de! İsrail işgaline ilişkin sunum yapılacak
    09:27 Uluslararası Adalet Divanı'nda söz sırası Türkiye'de! İsrail işgaline ilişkin sunum yapılacak

    Hafta boyunca 47 ülkenin sözlü beyanda bulunduğu Uluslararası Adalet Divanı'nda, İsrail'in Filistin'deki işgal ve ilhak uygulamalarına ilişkin sunum yapma sırası Türkiye'ye geldi. Duruşmanın son gününde Türkiye adına sunum yapacak olan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, Filistin'e verilen desteği kamuoyu önünde yineleyecek. Adalet Divanı kararının yasal olarak bağlayıcılığı yok ancak İsrail üzerindeki baskıyı artıracak.

  • Düğüne gidenler yangından son anda kurtuldu
    09:14 Düğüne gidenler yangından son anda kurtuldu

    Mersin'de Yenişehir ilçesine bağlı Emirler Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda çıkan yangın, panik yarattı. Düğün sırasında salon içerisindeki sobadan kaynaklı tavan alev aldı. Konukların alevleri fark etmesi üzerine salon boşaltıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın büyümeden söndürüldü.

  • İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının toplam bilançosu açıklandı
    09:11 İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının toplam bilançosu açıklandı

    İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 70 bin ton bomba kullanıldı. Saldırılarda yaklaşık 30 bin kişi öldürüldü, 2 bin 600 kişi alıkonuldu ya da esir edildi, 2 milyon kişi tehcir edildi. Ayrıca 500'den fazla cami ve kilise, 300'den fazla üniversite ve okul, 360 binden fazla konut yıkıldı. Gazze genelindeki 35 hastaneden 31'i hizmet dışı kaldı.

  • İnci Taneleri dizisi, Ramazan ayında Dilber'in pavyon danslarını yayınlamayacak
    08:40 İnci Taneleri dizisi, Ramazan ayında Dilber'in pavyon danslarını yayınlamayacak

    Oyunculuk performansların ve Dilber'in dansıyla yayınladığı günden beri konuşulmaya devam eden İnci Taneleri, ramazan ayı için pavyon danslarını yayınlamaya ara verdi.

  • 08:28 "Gülbaharlar" organize suç örgütü çökertildi! Elebaşı Celal Gülbahar dahil 16 şüpheli yakalandı

    Şanlıurfa merkezli, Mersin, Ardahan ve İstanbul olmak üzere 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-48" operasyonlarında "Gülbaharlar" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda örgüt elebaşı Celal Gülbahar'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli yakalandı.

  • Survivor All Star'da kavga! Sema, tekme ve yumruklarla Pınar'a saldırıyor
    07:43 Survivor All Star'da kavga! Sema, tekme ve yumruklarla Pınar'a saldırıyor

    Survivor All Star'ın bu akşam yayınlanacak olan bölüm fragmanında Sema ve Pınar arasında kavga çıkıyor. Adada tartıştığı esnada öfkesine hakim olamayan Sema, Pınar'a saldırıyor. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavganın görüntüleri ekrana verilemezken gözünün altı çizilen Sema için acil durum konseyi düzenleniyor. Sema'nın diskalifiye olup olmayacağı ise bugün belli olacak.

  • Fatih Terim'in Panathinaikos'u ligin sonuncusunu yenemedi
    00:23 Fatih Terim'in Panathinaikos'u ligin sonuncusunu yenemedi

    Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nin 24. haftasında lig sonuncusu Kifisia ile sahasında 1-1 berabere kalarak zirve yarışında ağır yara aldı.

  • Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir: Seçimden sonra dokunmamıza gerek kalmayacak, hep birlikte tatile göndereceğiz
    25 Şub Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir: Seçimden sonra dokunmamıza gerek kalmayacak, hep birlikte tatile göndereceğiz

    Bağcılar Belediye Başkanı ve Başkan adayı Abdullah Özdemir, yeni dönemde gerçekleştireceği projelerin tanıtımını yaptı. Özdemir, İBB iletişime geçerek ulaşım master planının UKM kararlarını aldıklarını, 1 yıldır yazdıklarını söyleyerek, ''Şu anda da diyorlar ki, 'Bize seçime kadar dokunmayın.' Kıymetli Bağcılarlı hemşehrilerim, biz de buradan diyoruz ki, 'Artık seçimden sonra size dokunmamıza gerek kalmayacak sizi hep beraber, hep birlikte tatile göndereceğiz.'' dedi.


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2024 10:00:16. #1.12#
SON DAKİKA: Genelevi basıp 3 kadını katleden Afgan mültecinin ifadesi ortaya çıktı! Planlı bir saldırıymış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement