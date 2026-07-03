Gercüş\'te Kaza: Sürücü Yaralanmadan Kurtuldu

Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen korkunç kazada sürücü ölümden döndü. Taklalar atarak hurdaya dönen otomobilden sürücü, şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kaza, Gercüş ilçesi Kırkat Göleti mesire alanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.T. yönetimindeki 47 AES 795 plakalı otomobil, Gercüş ilçe merkezinden Kırkat Göleti mesire alanına doğru seyir halindeydi. Mesire alanının tam karşısına geldiği sırada, sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkan araç takla atmaya başladı.

Savrulan otomobil, yol kenarındaki tarlanın etrafında bulunan demir çitlere çarparak tarlaya girdi. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan ve şans eseri burnu bile kanamayan sürücü, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerin ardından sürücü ayakta tedavi edildi.

Görgü Tanığı O Anları Anlattı

Kazanın meydana geldiği sırada mesire alanında çalışma yapan görgü tanığı Hasan Bıçakçı, dehşet anlarını şu sözlerle dile getirdi:

"Kaza anında arabanın sesinden belliydi zaten kaza yapacağı; acayip hızlı, çok süratli geliyordu. Ben de mesire alanında temizlik ve sulama yapıyordum. Direğin yanından girerek virajı alamadı ve böyle geldi. Yaklaşık 86 metre takla atarak ancak burada durabildi. Kazanın şokunu hala atlatamadık, sürücünün bu araçtan yara almadan çıkması gerçekten büyük bir şans."

Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - BATMAN