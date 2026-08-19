Gerede\'de Boş Arazide Yangın

Bolu'nun Gerede ilçesinde boş arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Gerede ilçesine bağlı Sungurlar köyünde boş arazide çıktı. Bilinmeyen nedenle başlayan yangında, alevleri ve dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.