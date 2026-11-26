Gemlik'te Yalova yolu üzerinde bulunan bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Gemlik-Yalova yolu üzerinde bulunan geri dönüşüm deposunda meydana geldi. Depodan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede söndürülürken, ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

Yangın, çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılması bekleniyor.