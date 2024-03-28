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Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

Çıkan yangında dumanlar iki ilçeden de görüldü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da kağıt ve plastik atıkların depolandığı atık depolama tesisinde yangın çıktı. Ergene ilçesinde de fark edilen yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

Hıdırağa Mahallesi İstasyon Caddesi üzeri Çorlu Tren Garı'na yakın bölgede bulunan atık depolama tesisinde yangın çıktı. Kağıt ve plastik atıkların bulunduğu tesiste bilinmeyen nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, yangına müdahale ediyor. Kontrol altına alınan yangınla ilgili söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ağaçlık alanların da bulunduğu bölgede itfaiye ekipleri tesisteki yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yoğun kara duman bulutu, Çorlu'nun yanı sıra Ergene ilçesinden de vatandaşlar tarafından görüldü.