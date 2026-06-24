Gevaş\'ta Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Van'ın Gevaş ilçesinde çıkan anız yangını evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçesine bağlı Atalan Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekibi sevk edildi. Müdahalenin ardından yangın kısa sürede çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. - VAN