Geyve Belediyesi'ne ait midibüs uçuruma yuvarlandı: 9 yaralı - Son Dakika
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Geyve Belediyesi'ne ait midibüs uçuruma yuvarlandı: 9 yaralı

Geyve Belediyesi\'ne ait midibüs uçuruma yuvarlandı: 9 yaralı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde freni patlayan Geyve Belediyesi'ne ait midibüs, cenazeye giderken uçuruma yuvarlandı. Kazada 9 kişi yaralandı.

21.05.2024 17:49  Güncelleme: 18:01
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde cenazeye vatandaşları götüren ve dönüş yolunda freni patlayan Geyve Belediyesi'ne ait midibüs uçuruma yuvarlandı. Kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, Geyve Doğantepe Orman İşletme Deposu mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Geyve Belediyesi'ne ait plakası henüz öğrenilemeyen S.S. kontrolündeki midibüsün cenaze dönüşünde freni patladı. Freninin patladığını fark eden sürücü, aracı durdurabilmek için orman işletme deposuna girerek burada park halinde bulunan 54 AKN 805 plakalı bir otomobile de çarptı. Sürücünün çabalarına rağmen hız kesmeyen midibüs, uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

"9 hemşehrimiz hastaneye kaldırılmış ve ayakta tedavileri devam etmektedir"

Öte yandan, Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız yaşanan kazanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün cenaze sebebiyle Sütalan Mahallesine hemşehrilerimizi götüren Belediyemize ait araç dönüş yolunda saat 15 sıralarında kaza yapmıştır. 9 hemşehrimiz hastaneye kaldırılmış ve ayakta tedavileri devam etmektedir. Kaza ile ilgili gerekli araştırma ve soruşturmalar Belediyemizce gerçekleştirilerek tekrar sizlere bilgi verilecektir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun diyor, Rabbimden acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Geyve Belediyesi'ne ait midibüs uçuruma yuvarlandı: 9 yaralı - Son Dakika

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