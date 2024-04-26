Gina Mercimek Davasında Mütalaa Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gina Mercimek Davasında Mütalaa Açıklandı

Kilis'te 9 yaşındaki yabancı uyruklu Gina Mercimek'in cinsel istismara maruz bırakıldıktan sonra öldürülmesiyle ilgili dava da yargılanan Sanık Azittin Altınöz, olay gününe ilişkin kamera kayıtlarının yeniden incelenmesi talebinde bulundu. Mahkeme heyeti dosyadaki deliller dikkate alınarak yeni incelemelerini dosyaya yenilik katmayacağı gerekçesi ile talepler reddedildi. Karar duruşması 6 Mayıs'a ertelendi.

26.04.2024 18:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gina Mercimek davasında mütalaa açıklandı

Kilis'te vahşice öldürülen 9 yaşındaki çocuğun davası sonrası avukatlardan açıklama

KİLİS - Kilis'te 9 yaşındaki yabancı uyruklu Gina Mercimek'in cinsel istismara maruz bırakıldıktan sonra öldürülmesiyle ilgili dava da yargılanan Sanık Azittin Altınöz, olay gününe ilişkin kamera kayıtlarının yeniden incelenmesi talebinde bulundu. Mahkeme heyeti dosyadaki deliller dikkate alınarak yeni incelemelerini dosyaya yenilik katmayacağı gerekçesi ile talepler reddedildi.

Kilis'te 4 Nisan 2023 tarihinde okuldan çıktıktan sonra kaybolan 9 yaşındaki yabancı uyruklu Gina Mercimek'in, cinsel istismara maruz bırakıldıktan sonra boynuna briket bağlanıp su kuyusuna atılarak öldürülmesiyle ilgili görülen davanın 4'üncü duruşması sonrası aile avukatları tarafından basın açıklaması yapıldı. Aile Avukatı Sümeyye Gökçe açıklamasında, "Savcılık makamı mütalaayı açıklayarak, her iki sanığında Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Çocukların Cinsel İstismarı, Kasten Öldürme suçlarından cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti duruşmayı 6 Mayıs'a erteledi" dedi.

"Karar duruşması 6 Mayıs'a ertelendi"

Karar duruşmasının 6 Mayıs 2024 tarihine ertelediğine dair açıklamalarda bulunan Yeryüzü Çocukları Derneği Avukat Sümeyye Gökçe, "9 yaşında vahşice katledilen Gina Mercimek'in ailesinin avukatları olarak davayı takip etmek üzere Kilis Adliyesindeydik. Savcılık makamı her iki sanığın da "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Çocuğun Cinsel İstismarı ve Kasten Öldürme" suçlarından cezalandırılmasını kamu adına talep etti. Davanın karar duruşması 6 Mayıs tarihinde yine Kilis Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. Sanıkların üzerlerine atılan suçların en üst haddinden cezalandırılmaları için dosyayı takip etmeye devam edeceğiz. Bizler istiyoruz ki tüm çocuklar çocuk kalabilsin ve katliamların, zulümlerin, kötü senaryoların değil oyunların, güzel hatıraların ve mutlulukların kahramanları olabilsinler" dedi.

Sanık Altınöz, kamera kayıtları tekrardan incelenmesini istedi

Mahkeme heyeti, Sanıkların kovuşturulmanın genişletilmesi hususundaki talepleri alındı. Sanık Azittin Altınöz, olay gününe ilişkin kamera kayıtlarının yeniden incelenmesi talebinde bulundu. Mahkeme heyeti tarafından olay tutanakları ve dosyadaki deliller dikkate alınarak yeni incelemelerini dosyaya yenilik katmayacağı gerekçesi ile kovuşturulmanın genişletilmesi yönündeki talepler reddedildi. Savcılık makamı, sanıkların her ikisinin de üzerine atılı suçlardan cezalandırılması yönündeki mütalaasını açıkladı. Savcılık makamı, kamu adına her iki sanığın da "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Çocukların Cinsel İstismarı ve Kasten Öldürme" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Ne olmuştu?

Kilis'te Okçular Mahallesi, Selvili Medrese Sokak'ta yaşayan 9 yaşındaki yabancı uyruklu Gina Mercimek, 4 Nisan 2023'te okuldan çıktıktan sonra kayboldu. Gina'nın cesedi, 6 Nisan'da aynı sokakta yaşayan Hüseyin Boğuç'a ait evin bahçesindeki su kuyusunda bulundu. Gina'nın boynuna briket bağlanarak su kuyusuna atıldığı tespit edildi. Olayın ardından gözaltına alınan Hüseyin Boğuç ve Azittin Altınöz tutuklandı. Sanıklar hakkında ' Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Çocukların Cinsel İstismarı, Kasten Öldürmek' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Görülen 4'üncü duruşma 26 Nisan 2024 görüldü ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gina Mercimek Davasında Mütalaa Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:55 İki hoca da tüm kozlarını oynadı İşte A. Demirspor-Galatasaray maçının ilk 11’leri İki hoca da tüm kozlarını oynadı! İşte A. Demirspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri
17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Erbakan’ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz
15:38 Taslak metinde dikkat çeken detay 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldı Taslak metinde dikkat çeken detay! 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldı
14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
19:30 Derbiye saatler kala açıklama geldi Beşiktaş’ta 4 yıldız, Fenerbahçe maçında oynayamayacak Derbiye saatler kala açıklama geldi! Beşiktaş'ta 4 yıldız, Fenerbahçe maçında oynayamayacak
18:23 Kaçırdığı gollerle gündem oldu Samatta, Yunanistan’da da hayal kırıklığı yarattı Kaçırdığı gollerle gündem oldu! Samatta, Yunanistan'da da hayal kırıklığı yarattı
18:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte’den ortak basın toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte'den ortak basın toplantısı
17:47 Ticaret Bakanlığı’nın 5 milyon liraya satışa çıkardığı Michael Jordan imzalı ayakkabıları kimse almadı Ticaret Bakanlığı'nın 5 milyon liraya satışa çıkardığı Michael Jordan imzalı ayakkabıları kimse almadı
16:53 Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu
16:10 Mısır’da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim Mısır'da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim
15:53 Ege Üniversitesi Hastanesi’nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 19:59:07. #1.12#
SON DAKİKA: Gina Mercimek Davasında Mütalaa Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement