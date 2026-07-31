Gina Mercimek Davasında Tutuklama - Son Dakika
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Gina Mercimek Davasında Tutuklama

Gina Mercimek Davasında Tutuklama
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Yargıtay'ın bozma kararının ardından Gina Mercimek davasında sanıklar tutuklandı, duruşma 2 Ekim'e ertelendi.

Kilis'te 2023 yılında kaybolduktan sonra su kuyusunda ölü bulunan 9 yaşındaki Suriye uyruklu Gina Mercimek'in ölümüne ilişkin davada, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen duruşmada mahkeme, daha önce beraat eden sanık Azittin Altınöz ile diğer sanık Hüseyin Boğuç hakkında tutuklama kararı verdi. Dava 2 Ekim'e ertelendi.

Kilis'te kaybolduktan sonra bir su kuyusunda ölü bulunan 9 yaşındaki Suriye uyruklu Gina Mercimek'in ölümüne ilişkin davada, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bozma kararının ardından yeniden yargılama başladı. Kilis 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanıklar Hüseyin Boğuç ile Azittin Altınöz, cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Duruşmada maktulün ailesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Hüseyin Boğuç önceki savunmalarını tekrarlayarak suçsuz olduğunu öne sürüp tahliyesini talep etti. Başka bir suçtan tutuklu bulunan Azittin Altınöz de suçlamaları reddederek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, kasten öldürme, cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından yargılanan Hüseyin Boğuç ile daha önce bu dosyada beraat eden Azittin Altınöz hakkında tutuklama kararı vererek duruşmayı 2 Ekim'e erteledi.

Duruşmanın ardından açıklama yapan maktulün avukatı Sümeyye Gökçe, Yargıtay'ın yerel mahkemenin kararını bozarak beraat eden sanığın da cezalandırılması ve diğer sanığa verilecek cezanın en üst hadden uygulanması gerektiğine hükmettiğini hatırlattı. Gökçe, yeniden başlayan yargılamada her iki sanık hakkında da tutuklama kararı verilmesinin önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

Olayın geçmişi

Kilis Okçular Mahallesi'nde 4 Nisan 2023 tarihinde okula gittikten sonra evine dönmeyen Gina Mercimek için başlatılan arama çalışmaları sonucunda, küçük kızın cansız bedeni aynı sokakta bulunan Hüseyin Boğuç'a ait evin avlusundaki su kuyusunda bulunmuştu. Soruşturma kapsamında Hüseyin Boğuç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, Azittin Altınöz ise beraat etmişti. Maktulün ailesinin itirazı üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, beraat kararını ve verilen cezayı hukuka aykırı bularak yerel mahkemenin kararını bozmuştu. Bozma kararının ardından yeniden görülen davada yargılama 2 Ekim'de devam edecek.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yargıtay, Güvenlik, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gina Mercimek Davasında Tutuklama - Son Dakika

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