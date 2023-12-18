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Gine'de akaryakıt terminalinde patlama: 8 ölü, 84 yaralı - Son Dakika
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Gine'de akaryakıt terminalinde patlama: 8 ölü, 84 yaralı

Gine'nin başkenti Conakry'de bulunan bir akaryakıt dolum ve depolama terminalinde meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetti, 84 kişi yaralandı. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Gine\'de akaryakıt terminalinde patlama: 8 ölü, 84 yaralı
18.12.2023 - 12:18,
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Batı Afrika ülkesi Gine'nin başkenti Conakry'de bir akaryakıt dolum ve depolama terminalinde meydana gelen patlamada, 8 kişi hayatını kaybederken, 84 kişi yaralandı.

Batı Afrika ülkesi Gine'de akaryakıt dolum ve depolama terminalinde patlama meydana geldi. Başkent Conakry'ye bağlı Kaloum idari bölgesindeki terminalde bugün erken saatlerde meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybederken, 84 kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle bölgedeki binaların camları patladı. Kilometrelerce uzaklıktan görülebilen alevler, ekipler tarafından kontrol altına alınırken, polis can kaybının artabileceğini belirtti.

Yetkililer patlamanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapmadı. - CONAKRY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Gine'de akaryakıt terminalinde patlama: 8 ölü, 84 yaralı - Son Dakika


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