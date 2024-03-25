Girdiği evden çok sayıda ziynet eşyası çaldı, polis kıskıvrak yakaladı
İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bir hırsız, girdiği evden çok sayıda ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri ise hırsızı kısa sürede yakaladı.
Olay, 14 Mart Pazar günü Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir hırsız, site içinde bulunan daireye girerek 2 adet kolye, 6 adet küpe, 1 adet bileklik ve 1 adet yüzük çalarak kayıplara karıştı. Eve geldiklerinde hırsız girdiğini anlayan ev sahipleri, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Konu ile ilgili olarak güvenlik kamerası ve saha çalışmalarına başlayan Beylikdüzü Asayiş Büro Ekipleri, B.E. isimli şüphelinin olayı gerçekleştirdiğini tespit etti. Adnan Kahveci Mahallesi'nde bir dükkanda yaşayan B.E., polis ekipleriyle yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Evden çalınan çok sayıda ziynet eşyası işyerinde bulunurken, B.E. isimli hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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