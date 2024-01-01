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Girdiği marketten oyuncak ayıyı böyle çaldı - Son Dakika
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Girdiği marketten oyuncak ayıyı böyle çaldı

Afyonkarahisar'da bir markete giren genç şahıs, bin TL değerindeki oyuncak ayıyı çalarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda çalınan oyuncak ayının maddi değerinin ise bin TL olduğu belirtildi.

Girdiği marketten oyuncak ayıyı böyle çaldı
01.01.2024 - 23:04,
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Girdiği marketten oyuncak ayıyı böyle çaldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bir markete giren genç şahıs boyu yaklaşık 1 metre olan bin TL değerindeki oyuncak ayıyı çalarak kayıplara karıştı.

Olay, kent merkezi Erenler mahallesinde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalledeki bir markete giren genç bir şahıs bir süre market içerisinde gezdi. Daha sonra gözüne kestirdiği oyuncak ayıyı bir süre inceledi. Ardından market görevlileri ile konuşan ismi öğrenilemeyen şahıs bir süre daha çevrede dolaştıktan sonra ayıyı kucakladığı gibi marketten çıkıp gitti. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda çalınan oyuncak ayının maddi değerinin ise bin TL olduğu belirtildi.

Olay sonrası market sahibinin şikayetçi olup olmadığı ise bilinmiyor.

Kaynak: İHA
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Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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