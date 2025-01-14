Giresun\'da üzerine inşaat kalıp parçası düşen 4 yaşındaki çocuk öldü

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Giresun'un Espiye ilçesinde üzerine inşaat kalıp parçası düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Adabük mahallesinde Samet Can Taş adlı 4 yaşındaki çocuk, evinin karşısındaki inşaat alanında oyun oynarken, inşaatın önünde dizili tahta kalasların üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekibi, küçük çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Espiye Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen minik Ömer Ali Taş yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.