Giresun\'da amcasını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

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Giresun İli Akçalı köyünde amcasını bıçakla öldürmek suçundan adliyeye sevk edilen Ali A. tutuklanarak Espiye Cezaevine gönderildi.

Giresun merkeze bağlı Akçalı köyünde dün gece henüz bilinmeyen bir nedenle amcası Veysel Aktan'ı (65) bıçaklayarak öldürmekten gözaltına alınan Ali A. (29) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Tutuklanmasına ilişkin Giresun Cumhuriyet Savcılığından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Savcımız marifetiyle olay yerinde, olay yeri inceleme ekipleri eşliğinde gerekli incelemelerin yapılarak, suç delilleri muhafaza altına alınmıştır. Olayı ihbar ve suçunu ikrar eden şüphelinin olay yerinde yakalanması üzerine gözaltına alınmıştır. Şüphelinin savunmasının alınmasına müteakip üzerine atılı "kasten öldürme" suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmasına karar verilerek Espiye Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği, soruşturma işlemlerinin halen devam etmektedir" denildi. - GİRESUN