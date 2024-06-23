Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren yabancı uyruklu genç hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren yabancı uyruklu genç hastaneye kaldırıldı

Giresun'un Güre Mahallesi'nde Afgan uyruklu 17 yaşındaki Ahmad Sahel Ghaznavi, denize girerken akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarılan Ghaznavi, sağlık görevlilerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, 112 Acil ekipleri tarafından Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

23.06.2024 16:49
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Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren yabancı uyruklu genç, hastaneye kaldırıldı.

Merkez ilçeye bağlı Güre Mahallesi'nde Afgan uyruklu 17 yaşındaki Ahmad Sahel Ghaznavi, serinlemek için plajlar bölgesinde denize girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kaybolan Ghaznavi, çevredeki vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ghaznavi, 112 Acil ekipleri tarafından Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesine kaldırıldı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren yabancı uyruklu genç hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren yabancı uyruklu genç hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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