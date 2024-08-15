Giresun'da Denizde Kaybolan 7 Yaşındaki Çocuk Bulundu

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Giresun'un Keşap ilçesinde denizde kaybolan 7 yaşındaki çocuk bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Düzköy Plajında meydana gelen olayda serinlemek için denize giren 1'i çocuk 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekiplerinin hızlı müdahalesiyle 2 kişi denizden çıkarılarak Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Denizde kaybolan 7 yaşındaki çocuk için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda kalbi durmuş halde bulundu. Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çocuk özel bir hastaneye sevk edildi. - GİRESUN