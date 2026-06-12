Giresun'un Eynesil ilçesinde dere yatağında mahsur kalan 13 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Eynesil ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi Palaklı mevkisinde bulunan Dizgine Deresi'nde meydana gelen olayda, köprü üzerinde balık tutan Mustafa B. (13), dereye düşen oltasını almak için dere yatağına indi. Oltasını aldıktan sonra yeniden yukarı çıkmak isteyen çocuk, dere içerisinden çıkabileceği uygun bir alan bulamayınca mahsur kaldı. Çocuk, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye Eynesil Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, dere yatağında mahsur kalan çocuğu güvenli şekilde bulunduğu yerden çıkararak kurtardı.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuğun balık tutmaya büyük ilgi duyduğu ve çevresinde balık tutma merakıyla tanındığı belirtildi. - GİRESUN
Son Dakika › 3. Sayfa › Oltasını almak isterken derede mahsur kalan çocuğu itfaiye ekibi kurtardı - Son Dakika
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