Giresun\'da Feci Kaza: Araç Takla Attı

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Giresun'da yokuş aşağı inen araç, diğer araca çarparak takla attı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Giresun'un Kale Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, yokuş aşağı inen bir araç, önünde ilerleyen hareket halindeki başka bir araca çarparak büyük bir kazaya sebep oldu.

Olayda, arkadan darbe alan araç takla attıktan sonra durdu. Kontrolünü kaybeden diğer araç ise takla atan aracın ardından kaldırıma çarparak durabildi.

Kazanın hemen ardından çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde olaya tanıklık edenlerin şaşkınlık içerisinde kaldığı görüldü. Olayla ilgili yetkililer soruşturma başlattı. - GİRESUN