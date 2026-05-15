Giresun'da Fiat Apartman Boşluğuna Düştü

15.05.2026 23:13
Freni boşalan hafif ticari araç, apartman boşluğuna düşerek zemin kattaki daireye çarptı.

Giresun'da freni boşalan hafif ticari araç, takla atarak apartman boşluğuna düştü. Zemin kattaki bir dairenin duvarına çarparak içeri giren araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

Kazada, Teyyaredüzü Mahallesi Ünal Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 28 AED 966 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, seyir halindeyken freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yol kenarına park yapılmasını önlemek amacıyla yerleştirilen engel taşlarına çarptı ardından takla atarak yol kenarındaki apartman boşluğuna düştü. Araç, zemin kattaki bir dairenin duvarına çarparak içeri girdi.

Kazada aracın ön kısmının cam korkulukları kırarak dairenin içine girdiği öğrenildi. Büyük bir gürültüyle paniğe kapılan apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada can kaybı ya da ağır yaralanma yaşanmazken, araçta ve dairede büyük çapta maddi hasar oluştu. Apartman boşluğuna düşen araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

