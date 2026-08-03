Giresun’daki kazada ağır yaralanan çocuk hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Giresun’daki kazada ağır yaralanan çocuk hastanede hayatını kaybetti

Giresun’daki kazada ağır yaralanan çocuk hastanede hayatını kaybetti
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Giresun'da Karadeniz Sahil Yolu'nda freni boşalan kamyona arkadan çarpan kamyonette sıkışan 15 yaşındaki H.A., hastanede hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Giresun'da Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen kazada ağır yaralanan 15 yaşındaki çocuk, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Giresun Merkez Çıtlakkale Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu Ordu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karayollarına ait H.K. (48) idaresindeki 61 KL 204 plakalı kamyonun seyir halindeyken fren sisteminin devre dışı kalması üzerine sürücünün aracı emniyet şeridine yönlendirdiği öğrenildi. Bu sırada aynı istikamette seyreden M.A. (47) yönetimindeki 28 ADP 458 plakalı kamyonet kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonette bulunan M.A. (47), H.A. (50) ve H.A. (15) araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkışan yaralılar bulundukları yerden çıkarılarak hastanelere kaldırıldı. Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 15 yaşındaki H.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda kamyon sürücüsü H.K.'nin 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan gözaltına alındığı öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturmanın Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Karadeniz Sahil Yolu, Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Giresun, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Giresun’daki kazada ağır yaralanan çocuk hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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