Giresun\'da Kardeşler Arasında Silahlı Kavga

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Giresun'un Espiye ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Merkez Mahallesi'nde Mehmet B. ile kardeşi F.B. arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. F.B., silahıyla Mehmet B.'yi vurarak yaraladı. Ağır yaralanan Mehmet B., olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından şüpheli F.B. kaçarken, güvenlik güçleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - GİRESUN