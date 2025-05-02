Çapraz sorguda itiraf etmek zorunda kaldı, öldürüp çay kenarına atmış

Giresun'un Doğankent ilçesinde önceki gece saat 01.00 sıralarında evinden ayrılan Yusuf Alim'den (42) bir daha haber alınamadı. Ailesinin ihbarı üzerine Doğankent İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT, TEM, KOM ve İstihbarat ekipleri geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.

PTS VE TELEFON KAYITLARI CİNAYETİ AYDINLATTI

Yapılan araştırmalar sonucunda, Alim'in henüz plakası ve modeli tespit edilemeyen bir araca binerek Tirebolu istikametine doğru hareket ettiği belirlendi. Soruşturma kapsamında Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları ve telefon görüşmeleri mercek altına alındı. Elde edilen veriler, 46 yaşındaki Nuri A'ya ait 28 TA 023 plakalı aracı işaret etti. Daha önce hırsızlık suçundan sabıkası bulunan Nuri A'nın, olay gecesi Yusuf Alim ile telefonla görüştüğü tespit edildi.

ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF ETMEK ZORUNDA KALDI

Gözaltına alınan Nuri A. çapraz sorgu sırasında cinayeti itiraf etti. Alim'i öldürdüğünü kabul eden zanlı, cinayet silahını Harşit Çayı'na attığını söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nuri A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Espiye L Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Öte yandan kaybolmasının ardından silahla vurulmuş halde cesedi bulunan Yusuf Alim'in tefecilik, cinayet zanlısı Nuri A'nın ise hırsızlık suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.