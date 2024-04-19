Giresun\'un Bulancak ilçesinde kuyumcu soygunu şüphelileri adliyeye sevk edildi

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Giresun'un Bulancak ilçesinde dün yaşanan kuyumcu soygununun 3 şüphelisi Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin alınmasının ardından bugün ilçe adliye binasına getirildi.

Bulancak ilçesi Bulancak Mahallesi'nde dün saat 11.10 sıralarında 'Gündoğdu Kuyumculuk' isimli iş yerine gelen maskeli ve silahlı 3 kişi, iş yeri içerisi ve önünde ateş ederek çalışanları etkisiz hale getirdikten sonra vitrinde bulunan altınları çantaya doldurup gasp ettikleri taksi ve alıkoydukları taksi şoförünü ile kaçtı. Kuşluhan köyü civarında terk ettikleri taksiden farklı bir araç ile bölgeden ayrıldıkları tespit edilen 3 kişi, Giresun İl Emniyet Müdürlüğü, Giresun İl Jandarma Komutanlığı ve Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde aynı gün içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin alınan ifadeleri ve yer göstermeleri sonucunda Kuşluhan köyünde ormanlık alanda yapılan aramalarda kuyumcudan gasp edilen altınlar, olayda kullanılan tüfek, maske, şapka gibi suç aletleri bulunurken değişik modellerde bilezik ve zincirlerden oluşan piyasa değeri yaklaşık 7 milyon 489 bin TL olan 3 kilo 250 gram altın iş yeri sahibine teslim edildi.

Şüpheliler E.B., S.C. ve S.T. ise ifadelerinin alınmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında bugün Bulancak Adliyesine getirildi. - GİRESUN