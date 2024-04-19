Giresun'un Bulancak ilçesinde bir kuyumcudaki silahlı soyguna ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Bulancak Mahallesi Şemsettin Caddesi'ndeki kuyumcuda, maske ve silahlı soygunla ilgili olduğu öne sürülen şüpheliler S.T. (17), S.C. (17) ve Ethem B.'nin (53) emniyetteki sorguları tamamlandı.
Polis ekiplerince Bulancak Adliyesi'ne getirilen 3 şüpheli, savcılık sorgularının ardından "nitelikli yağma, gasp ve kişiyi hürriyetinden alıkoyma" suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklanan zanlılar Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - GİRESUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Giresun'da kuyumcudaki silahlı soyguna ilişkin 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, H.Ç. isimli şüphelinin yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yaptığı bilgisi üzerine Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada 2 tabanca, seri numarası kazınmış ruhsatsız av tüfeği ve 1846 tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yargılandığı tarihi "sus payı" davasında 12 jüri üyesinin belirlenmesinden dakikalar sonra mahkeme binasının önünde gelen bir kişi kendini ateşe verdi.
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